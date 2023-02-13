Росія продовжує утримувати два ракетоносії в Чорному морі, – Гуменюк

Росія продовжує утримувати у Чорному морі 12 кораблів, серед них – два підводних ракетоносії, на бортах яких може бути до восьми "Калібрів".

Також є великий десантний корабель, повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми говоримо про те, що ворог продовжує тероризувати населення України, перебуваючи на цій відстані. Навіть коли кораблі переховуються від наших ударів, вони здатні наносити удари по всій території України", – зазначила вона.

Крім того, залишається загроза застосування берегових ракетних комплексів з території Криму. Триває загроза обстрілів правобережжя Херсонської області, але ЗСУ нищать техніку, яку накопичив ворог. За минулу добу сили оборони знищили три установки "Град", якими напередодні обстрілювали Херсон, а також до чотирьох одиниць важкої ствольної артилерії. Авіація знищила склад боєприпасів на лівобережжі Херсонської області. Через детонацію ворог втрати до 15 окупантів.

Росіяни готові до оборони і активних дій на Запорізькому напрямку. Активність у напрямку правобережжя Херсонської області не спостерігається, хоча уздовж островів, у дельті Дніпра, ворог постійно ініцією певну активність. Це повʼязано з роботою диверсійних груп, підготовкою плавзасобів, які окупанти відібрали в мирних місцевих людей.

Нагадаємо, росіяни після шторму збільшили корабельне угруповання в Чорному морі. Ударів "Калібрами" окупанти завдавали під час масованої атаки 10 лютого. З 71 випущеної ракети "Калібірів" було 28.