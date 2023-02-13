Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
У ДТП на Львівщині загинули четверо людей
У ДТП на Львівщині загинули четверо людей
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Росіяни вдарили по Харкову, поранено чоловіка та пошкоджено інфраструктурний об'єкт (оновлено)
Росіяни вдарили по Харкову, поранено чоловіка та пошкоджено інфраструктурний об'єкт (оновлено)
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
У Грузії зафіксували землетрус
У Грузії зафіксували землетрус
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія продовжує утримувати два ракетоносії в Чорному морі, – Гуменюк

Також залишається загроза застосування берегових ракетних комплексів з території Криму. Триває загроза обстрілів правобережжя Херсонської області. 

Росія продовжує утримувати два ракетоносії в Чорному морі, – Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: скріншот

Росія продовжує утримувати у Чорному морі 12 кораблів, серед них – два підводних ракетоносії, на бортах яких може бути до восьми "Калібрів".

Також є великий десантний корабель, повідомила начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ми говоримо про те, що ворог продовжує тероризувати населення України, перебуваючи на цій відстані. Навіть коли кораблі переховуються від наших ударів, вони здатні наносити удари по всій території України", – зазначила вона.

Крім того, залишається загроза застосування берегових ракетних комплексів з території Криму. Триває загроза обстрілів правобережжя Херсонської області, але ЗСУ нищать техніку, яку накопичив ворог. За минулу добу сили оборони знищили три установки "Град", якими напередодні обстрілювали Херсон, а також до чотирьох одиниць важкої ствольної артилерії. Авіація знищила склад боєприпасів на лівобережжі Херсонської області. Через детонацію ворог втрати до 15 окупантів. 

Росіяни готові до оборони і активних дій на Запорізькому напрямку. Активність у напрямку правобережжя Херсонської області не спостерігається, хоча уздовж островів, у дельті Дніпра, ворог постійно ініцією певну активність. Це повʼязано з роботою диверсійних груп, підготовкою плавзасобів, які окупанти відібрали в мирних місцевих людей. 

Нагадаємо, росіяни після шторму збільшили корабельне угруповання в Чорному морі. Ударів "Калібрами" окупанти завдавали під час масованої атаки 10 лютого. З 71 випущеної ракети "Калібірів" було 28. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також