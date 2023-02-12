Росія має отримувати до 5 000 "похоронок" на день: Подоляк розповів, щоб треба для фіналізації війни

Щоб закінчити війну Україні потрібні далекобійні ракети, танки та авіація. З допомогою цієї зброї Збройні сили зможуть ліквідовувати більше живої сили ворога.

Про це повідомив в ефірі телемарафону радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

“Росія накопичила багато живої сили, яку нам треба максимально швидко знищувати. Тобто ми маємо в день отримувати не 1 000 "похоронок" для Росії, а 2 500, 3 000, а краще 5 000. Тільки це може почати фіналізувати цю війну”, – зауважив він.

Для цього Україні потрібна зброя – далекобійні ракети, танки та авіація. Крім того, потрібні снаряди калібру 155 мм, а також ракети для протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 900 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 137 780 військових.