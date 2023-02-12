Зниження окупантами води в Каховському водосховищі стало новою загрозою для ЗАЕС, - Енергоатом

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін назвав зниження російськими окупантами води в Каховському водосховищі новою загрозою для Запорізької атомної станції, висловивши сподівання, що міжнародне співтовариство не допустить критичної ситуації.

Про це Котін сказав під час брифінгу на одній з АЕС, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Дуже багато загроз на ЗАЕС. Зниження води в Каховському водосховищі – це нова додалася загроза", - сказав Котін.

При цьому він зазначив, що на вечір 11 лютого рівень водосховища становить 13,8 м при нормальному рівні 16 м, "щоб станція отримувала підживлення для своїх генераторів, для конденсаторів турбін і для систем безпеки".

"В останні дні ми бачимо, що рівень стабілізувався і трохи підвищується, тому що доходило до 13,7 м, 13,6 м", – описав Котін ситуацію.

Він пояснив, що росіяни, які контролюють шлюзи на Каховській ГЕС, почали менше скидати воду, водночас збільшився приплив вгорі Дніпра.

Президент "Енергоатому" уточнив, що за таких умов ставок-охолоджувач на ЗАЕС достатньо наповнений і поки що води вистачає, але в разі зниження рівня водосховища до критичної точки, це, за його словами, "буде велика проблема для ЗАЕС". Він наголосив, що критичним буде рівень 12 м.

Котін висловив сподівання, що присутня на станції місія МАГАТЕ контролює ситуацію і "не буде допущено зниження рівня до критичного стану".

Нагадаємо, що Державна інспекція ядерного регулювання України розпорядилася 10 лютого обмежити експлуатацію енергоблоків №№3, 4, 5, 6 окупованої росіянами Запорізької АЕС. Причина такого кроку - неможливість усунути виявлені порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки.

Ситуація на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під контролем окупантів, погіршується, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.