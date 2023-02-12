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Бундесвер почне тренувати українців на танках Leopard 2, - ЗМІ

Навчання триватимуть шість-вісім тижнів. 

Бундесвер почне тренувати українців на танках Leopard 2, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Німецька армія почне тренувати українських військових на танках Leopard 2 наступного тижня.

Про це пише "Європейська правда".

За інформацією німецьких ЗМІ, за останні кілька днів німецькі ВПС доставили з Польщі до Німеччини перші групи українських військових із військовою технікою. У середині наступного тижня навчання на Leopard 2 розпочнуться на військовому полігоні в Мюнстері у Нижній Саксонії, де вже тренуються українські підрозділи на БМП Marder.

Бундесвер планує своєрідний курс для українських військових, частина з яких прибула з передової в районі міста Бахмут. Навчання триватимуть всього шість-вісім тижнів. Військові за цей час повинні навчитися основам управління складною системою озброєння, а також відпрацювати взаємодію бойових танків Leopard і БМП Marder. 

Якщо все піде за планом, підготовлені бійці мають повернутися на передову в Україні разом із танками Leopard до кінця березня.

З початку повномасштабної війни близько 1500 українських військових пройшли навчання в різних німецьких казармах на таких системах озброєння, як зенітний комплекс Gepard або Panzerhaubitze 2000.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.

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