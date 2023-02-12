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У ЦНАПі ID-картку можуть зберігати три місяці

Якщо людині не вдалося вчасно забрати замовлені документи, їх передають до ДМС.

У ЦНАПі ID-картку можуть зберігати три місяці

В Міністерстві внутрішніх справ розповіли про терміни зберігання замовлених документів - закордонного паспорта та ID-картки.

Після зберігання у центрах "Паспортний сервіс" або у ЦНАПі закордонного паспорта протягом 1 місяця, а ID-картки - 3 місяців, їх передають до відділення Державної міграційної служби, повідомляє у Facebook МВС України.

"Якщо вам не вдалося вчасно забрати замовлені паспортні документи в Україні, термін їх зберігання у центрах "Паспортний сервіс" або у ЦНАПі для закордонного паспорта становить 1 місяць, для ID-картки - 3 місяці. Потім їх передають у відділення Державної міграційної служби, де вони зберігаються до закінчення воєнного стану. Такі ж терміни діють в центрах "Паспортний сервіс", що працюють на території європейських країн", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що українці з 14 років можуть вперше оформити ID-картку в Польщі.

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