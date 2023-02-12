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Росіяни відкривають представництва свого бізнесу на окупованій Луганщині

У Сєвєродонецьку бригади відкривають квартири без дозволу господарів.

Росіяни відкривають представництва свого бізнесу на окупованій Луганщині
Фото: EPA/UPG

На окупованих територіях Луганської області російські компанії відкривають свої представництва.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

"Компанії з Росії відкривають свої представництва на окупованій Луганщині і швидко поглинають місцевих конкурентів. Так, нещодавно у так званому "держбанку ЛНР" чомусь вирішили приєднатися до одного з російських. Разом з усіма клієнтами, яких ніхто й не запитував", - сказано в повідомленні.

В Луганській ОВА зазначають, що оператори мобільного зв'язку поки що продовжують надавати послуги.

"Але урядом РФ вже доручено створити у так званих "ЛНР", "ДНР", а також на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей єдиного оператора мобільного зв'язку. Тобто, місцевим натякнули приготуватись до ліквідації. Інший бізнес - на черзі", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що у Сєвєродонецьку під виглядом відновлювальних робіт бригади чоловіків продовжують відкривати квартири без дозволу господарів.

Нагадаємо, що очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай опублікував відео з окупованого російськими військами Сєвєродонецька, зокрема, згорілий внаслідок влучання ворожого снаряду Льодовий палац.

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