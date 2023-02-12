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За два тижні росіяни зазнали найбільших втрат з лютого минулого року, - британська розвідка

Зростання кількості втрат росіян пов’язане з браком навченого персоналу.

За два тижні росіяни зазнали найбільших втрат з лютого минулого року, - британська розвідка
Фото: Генштаб ЗСУ

За останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Британська розвідка посилається на статистику втрат росіян з даних Генштабу ЗСУ.

"Хоча Міністерство оборони Британії не може перевірити українську методологію, тенденції, які ілюструють дані, ймовірно, точні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають британці, середнє значення у даних про втрати росіян за останній тиждень становило 824 загиблих на день, що вчетверо перевищує показник літа 2022 року.

"Зростання кількості втрат росіян, імовірно, пов’язане з низкою факторів, включаючи брак навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті - прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - вважають британські розвідники.

Нагадаємо, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 900 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 137 780 військових.

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