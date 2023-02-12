Росіяни вдарили по Харкову, поранено чоловіка та пошкоджено інфраструктурний об'єкт (оновлено)

Відомо про три влучання ракетами С-300.

Російська армія знову обстрілює Харківську область.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

“Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!”, – сказав він.

Зазначимо, повітряну тривогу оголосили у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Оновлення 23:24. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомв, що росіяни вдарили по Харкову, попередньо, ракетами С-300.

Інформація про руйнування та постраждалих зараз уточнюється.

Оновлення 23:38. Синєгубов поінформував, що, за попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті.

Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюються.

Оновлення 00:33. Голова ОДА повідомив, що внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, зранку Синєгубов попередив про загрозу ракетних ударів по Харківщині.

Протягом суботи ворог обстріляв Миропільську, Зноб-Новгородську і Шалигинську громади Сумської області. Зафіксовано 45 прильотів. Також Росія сьогодні тричі атакувала Дніпропетровську область.