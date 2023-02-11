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На Донеччині окупанти навмисно виводять з ладу двигуни своєї бронетехніки, щоб не брати участь у боях, - Генштаб

Зокрема, такі випадки зафіксовані у Маріуполі. 

На Донеччині окупанти навмисно виводять з ладу двигуни своєї бронетехніки, щоб не брати участь у боях, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Радіо Свобода

На Донеччині окупанти навмисно виводять з ладу двигуни своєї бронетехніки, щоб не брати участь у боях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“В місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі в бойових діях”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів. 

Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 лютого, противник завдав 7 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 15 обстрілів з РСЗВ. Загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

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