На Донеччині окупанти навмисно виводять з ладу двигуни своєї бронетехніки, щоб не брати участь у боях, - Генштаб

Зокрема, такі випадки зафіксовані у Маріуполі.

На Донеччині окупанти навмисно виводять з ладу двигуни своєї бронетехніки, щоб не брати участь у боях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“В місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі в бойових діях”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 лютого, противник завдав 7 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив понад 15 обстрілів з РСЗВ. Загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.