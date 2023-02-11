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На Запоріжжі жінка загинула від обстрілу росіян

Пошкоджені багатоповерхівки, в яких ударною хвилею вибило вікна.

На Запоріжжі жінка загинула від обстрілу росіян
Фото: Офіс генпрокурора

Російські окупанти вранці 11 лютого з артилерії обстріляли селище Степногірськ Запорізької області, внаслідок отриманих поранень загинула літня жінка.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Обстріл Степногірська стався приблизно о 10.40. Внаслідок осколкових поранень на місці події загинула 70-річна місцева жителька. Пошкоджені багатоповерхівки, в яких ударною хвилею вибило вікна.

За процесуального керівництва Василівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, що на території підприємства у Токмаку росіяни облаштували мобільний крематорій.

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