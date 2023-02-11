На Харківщині стабілізували ситуацію з відключеннями світла

Світла може не бути по 3-6 годин протягом доби.

Ситуація з електропостачанням у Харківській області стабілізована, але введені аварійні відключення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Світла у споживачів може не бути по 3-4 чи навіть 6 годин протягом однієї доби. Прошу поставитися до цього з розумінням", - сказав очільник ОДА.

Нагадаємо, що через мережеві обмеження, які ввели після пошкодження об’єктів магістральних мереж, при зростанні споживання можливі аварійні відключення у Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та Києві.