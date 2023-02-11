Кабмін розширив категорії держслужбовців, які можуть виїхати за кордон

Кабмін ухвалив постанову, якою розширив категорії держслужбовців, котрі можуть виїхати за кордон.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Як пояснили в Державній прикордонні службі, для виїзду за кордон з метою відвідування дитини або її супроводу жінці (у тому числі тій, яка є усиновлювачкою, опікункою, піклувальницею, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів), яка має або виховує дитину або кількох віком до 18 років, необхідні підтвердні документи.

Серед них:

паспортний документ для виїзду за кордон

свідоцтво про народження дитини

документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.

Якщо покинути територію України хочуть чоловіки, котрі мають або виховують дитину/дітей віком до 18 років, то додатково потрібні документи, які підтверджують статус одинокого батька, виховання та утримання дитини батьком самостійно.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Згодом уряд визначив, що чиновники можуть виїжджати за кордон у службове відрядження, на лікування, у разі смерті члена сім'ї та для відвідування дітей одиноким батьком.