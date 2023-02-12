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Зеленський ввів у дію санкції проти 200 росіян

Вводиться повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років.

Зеленський ввів у дію санкції проти 200 росіян
Фото: Сайт президента

Президент України Володимир Зеленський ввів у дії санкції РНБО проти двох сотень осіб, що повʼязані з Російською Федерацією.

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

Відповідний указ Зеленський підписав 12 лютого. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Олексія Данілова. Окрім того, РНБО, СБУ та Кабміну доручили моніторити ефективність персональних санкцій, а МЗС - поінформувати компетентні органи ЄС та США.

Таким чином, президент запровадив санкції проти 199 громадян РФ та одного українця Юрія Чернічука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Проти осіб, які потрапили до списку, вводиться повний пакет персональних санкцій терміном на 50 років. Указ набуває чинності сьогодні.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд планує запустити відкриті аукціони з продажу конфіскованих російських активів та майна.

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