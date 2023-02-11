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Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Дзюбу

Президент підписав відповідний указ. 

Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Дзюбу
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади заступника командувача Нацгвардії Руслана Дзюбу.

Про це йдеться в указі президента № 74/2023 від 11 лютого 2023 року. 

“Звільнити Дзюбу Руслана Володимировича з посади заступника командувача Національної гвардії України”, - йдеться в документі.

Нагадаємо, нещодавно речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук розповів, що створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликані в першу чергу сформувати резерви та забезпечити можливість ротації військових.

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