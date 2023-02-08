Штурмові бригади МВС забезпечать ротацію військових, - речник Нацгвардії

Створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликані в першу чергу сформувати резерви та забезпечити можливість ротації військових.

Про це речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук розповів в ефірі національного телемарафону.

"Говорячи про мобілізацію, ми кажемо, що має збільшуватись в першу чергу і чисельність Збройних сил, НГУ, інших військових формувань. Тим більше, ми бачимо, яка ситуація зараз на лінії фронту. Тому і мобілізація і комплектування цих штурмових бригад виконують одну задачу – спрямовану на безпеку країни, на нашу перемогу", - сказав речник.

Стосовно формування штурмових бригад МВС Музичук відзначив досить високу активність подання заявок: з 2 лютого було подано вже понад 9 тисяч анкет. Більша частина з них – на вступ до лав Нацгвардії.

Всі добровольці мають пройти психологічне тестування, медичний огляд, здачу заліків із фізичної підготовки.

Музичук зазначив, що серед кандидатів, які подаються, є і жінки, середній вік кандидатів – 33 роки. Наймолодшим із них - 18 років, є також люди віком старше 60, які мають досвід проходження служби у військових формуваннях.

Нагадаємо, що МВС формує штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці. Ці підрозділи націлені на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.

Наразі найбільше добровольців записалося до бригад Національної гвардії, котрі входять до “Гвардії наступу”.