МВС формує штурмові бригади, до яких можуть вступати добровольці. Ці підрозділи націлені саме на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій України.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“Рішення створити штурмові бригади було прийнято нашими працівниками, які мають достатньо люті, щоб бити ворога. Багато наших військовослужбовців, які боронили і боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей в такі підрозділи. Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, об'єднати в такі бригади. Ми вже почали формувати такі підрозділи, які націлені на те, щоб звільнити наші території і стати на міжнародно визнані кордони. Це наша найближча мета”, - сказав виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

Він додав, що основу підрозділів будуть складати діючі поліцейські, прикордонники та нацгвардійці. Підрозділи будуть складатися виключно з добровольців.

Людина, яка хоче приєднатися до “Гвардії наступу”, може подати відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua, де представлені всі бригади, які комплектуються.

При цьому можна обрати бригаду, в якій хоче служити людина, наприклад бригаду Нацполіції “Лють”, чи бригаду Держприкордонслужби “Сталевий кордон”, чи шість бригад Нацгвардії.

Також за допомогою телефону гарячої лінії можна проконсультуватися і отримати інформацію, куди прийти. Можна і подати анкету через Центри надання адміністративних послуг.

Зараз по Україні вже більше 140 рекрутингових пунктів, їх адреси є на сайті.

Кандидат має пройти військово-лікарську комісію, здати психологічний та фізичний тест. Після успішного проходження він зараховується в ту бригаду, яку він вибрав.

Клименко наголосив, що для всіх бійців цих бригад зберігаються пільги, які є для військовослужбовців та поліцейських. Також бійцям пропонують можливість отримати професію в навчальних закладах МВС.

Навчання бійців бригад триватиме кілька місяців. Спочатку буде індивідуальне навчання, потім в складі підрозділу, і коли командир буде розуміти, що підрозділ готовий, вони перейдуть до виконання бойових завдань.

Нагадаємо, для протидії російським дронам Національна гвардія створила вогневі групи, зокрема і мобільні.