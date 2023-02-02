Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Від обстрілів ніхто з людей не постраждав.

Протягом дня російські окупаційні війська обстріляли Есманьську, Шалигинську, Середино-Будську та Білопільську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом за день було зафіксовано 120 прильотів по території Сумської області.

Зокрема, по Есманьській громаді росіяни били з мінометів − 16 прильотів.

Білопільська громада теж була під мінометним вогнем − зафіксований 31 прильот.

Шалигинську громаду обстріляли з РСЗВ − 16 прильотів.

На територію одного із сіл Середино-Будської громади росіяни скинули 4 міни. В результаті були частково зруйновані 3 приватних будинки та лінія електропередач.

На щастя, обійшлось без людських втрат.

Нагадаємо, у четвер, 2 лютого, російські військові знову обстріляли Краматорськ Донецької області. Окупанти використали зенітно-ракетний комплекс С-300. Наразі відомо про шістьох поранених внаслідок атаки. Постраждалим надається допомога.