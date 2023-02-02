ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення (оновлено)
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Уряд скасував доплату в 30 тисяч грн на період війни військовим прокурорам та співробітникам Служби судової охорони
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Унаслідок обстрілу росіянами Краматорська загинуло 3 людини, поранено 21 (оновлено)
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Професор з окопу Федір Шандор: “Ми можемо втратити близько двох мільйонів дітей, які виїхали разом з батьками”
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
У Ігоря Коломойського проходять обшуки, – джерела
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Під час обшуків у Коломойського нічого не вилучили, – джерела
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
Тетяна Чорновол: «Я поцілила в перший танк у колоні – флагман. Інші розвернулися і втекли. Цим боєм я пишаюся»
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрзалізниця відзвітувала про ліквідацію схеми з розкрадання дизпалива

Фігуранти схеми звільнені з Укрзалізниці.

Укрзалізниця відзвітувала про ліквідацію схеми з розкрадання дизпалива

В локомотивному депо Одеса-Сортувальна ліквідували схему розкрадання 250 тонн дизельного палива.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

У ході перевірки було встановлено, що керівництво депо уклало з приватною компанією безоплатний договір на перевезення пального.

“Пальне вивозили, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло”, - йдеться у повідомленні. 

В Укрзалізниці розповіли, що за документами підрядник витрачав на перевезення пального з бази на базу дві доби. При цьому відстань між базами складає 40 км.

Триває перевірка всіх обставин, фігуранти схеми звільнені з Укрзалізниці. Матеріали передано до правоохоронних органів.

Нагадаємо, СБУ викрила ще чотирьох зрадників у звільнених районах Харківської області. Зловмисниками виявились колишні посадовці регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також