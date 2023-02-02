Укрзалізниця відзвітувала про ліквідацію схеми з розкрадання дизпалива

В локомотивному депо Одеса-Сортувальна ліквідували схему розкрадання 250 тонн дизельного палива.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

У ході перевірки було встановлено, що керівництво депо уклало з приватною компанією безоплатний договір на перевезення пального.

“Пальне вивозили, прикриваючись зазначеним договором, як правило, у вихідні дні, але до пункту призначення воно не потрапляло”, - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці розповіли, що за документами підрядник витрачав на перевезення пального з бази на базу дві доби. При цьому відстань між базами складає 40 км.

Триває перевірка всіх обставин, фігуранти схеми звільнені з Укрзалізниці. Матеріали передано до правоохоронних органів.

Нагадаємо, СБУ викрила ще чотирьох зрадників у звільнених районах Харківської області. Зловмисниками виявились колишні посадовці регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських окупантів.