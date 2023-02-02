Українські військові випереджають графік навчань на системах Patriot, - аташе з питань оборони України у США

Після повернення додому українці будуть готові стати інструкторами для інших військових.

Українські військові випереджають графік навчань на американських системах ППО Patriot. Очікується, що вони завершать тренування у США за кілька тижнів.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на аташе з питань оборони України у США Бориса Кременецького.

“Йдеться про тижні, точної відповіді я не можу надати... Місяць майже вже пройшов, з того часу як вони пробули. Зазвичай, якщо починати вчити з нуля, термін навчання може забрати від кількох місяців до року,” - сказав Кременецький.

Він додав, що програма навчання була скорочена в порівнянні з тим, як інших фахівців вчать. Причина в тому, що Україна надсилає на навчання тих фахівців, які мають досвід роботи з системами ППО. Вони знають основи дії, основи систем протиповітряної оборони, тобто базових елементів їх не потрібно навчати.

Навчання українців відбувається на базі, де проходять навчання всі американські фахівці, які обслуговують системи Patriot, а також фахівці з тих країн, які ці системи отримують.

Програма навчань передбачає, що українці після повернення додому будуть готові стати інструкторами для інших військових.

“Ця система значно посилить спроможності нашої протиповітряної оборони, особливо щодо боротьби з балістичними ракетами. Тому це - суттєве покращення спроможності нашої системи ППО. Звичайно, однієї системи, яку ми отримуємо, недостатньо. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще, ми готові, у нас є фахівці, яких ми готові надіслати ще на навчання. Тобто питання в отриманні додаткових систем. Ми працюємо з нашими партнерами з метою їхнього отримання”, - підсумував Кременецький.

Нагадаємо, група українських військових, що налічує близько 70 осіб, прибула в Німеччину, аби опанувати систему протиповітряної оборони Patriot.