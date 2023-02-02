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СБУ викрила жителя Харківщини, який постачав комплектуючі російському флоту

Деталі використовували на підводних човнах, які залучені до ракетних ударів по Україні.

Служба безпеки викрила жителя Харківщини, який постачав Росії комплектуючі до підводних човнів морського флоту.

Про це йдеться на сайті СБУ.

За інформацією спецслужби, зловмисник, аби обійти заборону на військово-технічне співробітництво з країною-агресором, створив фірму, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом "цивільних приладів" постачала їх до Росії. Після повномасштабного вторгнення підозрюваний намагався налагодити новий канал доставки товарів через треті країни.

"Ці деталі використовувалися на підводних човнах російського флоту, які задіяні у ракетних ударах по цивільній інфраструктурі України", - зазначили в СБУ.

Зловмиснику повідомили про підозру за статтею 333 Кримінального Кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю). Йому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, на Харківщині затримали колишніх посадовців Укрзалізниці, які допомагали російським окупантам.

За 2022 рік Офіс Генпрокурора відкрив понад 6000 проваджень за статтями “державна зрада” та “колабораційна діяльність”. Водночас лише близько 15% справ передано до суду.

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