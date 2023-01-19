Прокуратура відкрила понад 6000 справ за фактом держзради та колаборантства у 2022 році, - “Чесно”

Водночас лише близько 15% справ передано до суду.

За 2022 рік Офіс Генпрокурора відкрив понад 6000 проваджень за статтями “державна зрада” та “колабораційна діяльність”. Водночас лише близько 15% справ передано до суду.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО із посиланням на відповідь на запити до Офісу Генпрокурора.

Найбільше справ по державній зраді було відкрито в перші місяці повномасштабного вторгнення — березень та квітень, а найменше — в кінці року. Загалом за січень‐грудень 2022 року відкрили 2046 справи, що у 2,3 рази більше, ніж загалом за 2013‐2021 роки. 309 справ передано до суду.

По колабораційницій діяльності відкрито 4053 справ, 620 передано до суду. Найбільше справ було передано до суду у жовтні‐грудні.

Рух ЧЕСНО не отримав даних щодо кількості справ, розглянутих у судах. За інформацією Державної судової адміністрації України статистичні дані за підсумками року будуть у лютому 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно екснардепа Вадима Новинського внесли до Реєстру держзрадників. Вадим Новинський влітку 2022 року відмовився від мандата нардепа.

У грудні 2022 року було повідомлено про підозру ексрегіоналу Дмитру Святашу. Він закликав отримувати російські паспорти.

Раніше ДБР завершило розслідування відносно держзради Януковича та Азарова. Президент-втікач забезпечив легалізацію зрадницької угоди за українським законодавством.

У травні 2022 року обвинувальний акт щодо екснардепа Киви було передано до суду. Він, зокрема, обвинувачується у державній зраді, пропаганді війни і посяганні на територіальну цілісність.