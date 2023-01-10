Вадима Новинського внесли до Реєстру держзрадників

До Реєстру державних зрадників, який веде рух Чесно, потрапив екс-нардеп, засновник "Смарт-Холдингу", клірик УПЦ МП Вадим Новинський.

Про це повідомив рух Чесно.

"Вадим Новинський - класичний приклад проросійського політика, який зараз намагається своєю благодійністю відбілити свою репутацію та мати можливість після перемоги України відновити бізнес та повернутись у велику політику. Саме тому ми ведемо Реєстр державних зрадників, щоб суспільство і на виборах пам’ятало, хто підривав наш суверенітет та територіальну цілісність", - зазначила лідерка Руху Чесно Віта Думанська.

На сайті НАЗК вказано, що Вадим Новинський "підтримує дії та політику РФ, які підривають та загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також її стабільності та безпеці".

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони застосувала персональні санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври митрополита Павла (Лебідя) та колишнього народного депутата Вадима Новінського. Також санкції застосовані проти щонайменше пʼяти повʼязаних із УПЦ (МП) осіб.

Пізніше Новинський повідомив, що вважає застосування Радою національної безпеки і оборони санкцій проти нього переслідуванням за релігійні переконання. Екс-нардеп пообіцяв оскаржувати їх застосування в українських та міжнародних судах.