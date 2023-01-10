Російська артилерія скоротила вогонь подекуди на 75%, - ЗМІ

Можливо, це пояснюється тим, що Росія обмежує артилерійські снаряди через низькі постачання.

Артилерійський вогонь російської армії різко знизився порівняно з найвищим рівнем часів війни. У деяких місцях це зниження сягнуло 75%.

Про це повідомляє CNN.

Можливо, це пояснюється тим, що Росія обмежує артилерійські снаряди через низькі постачання. Або ж це може бути частиною переоцінки тактики перед обличчям успішних українських нападів.

Представники США та України заявили, що вражаюче зниження артилерійського вогню є ще одним доказом дедалі слабкішої позиції Росії на полі бою.

“Офіційні особи США заявили, що різко зменшена швидкість артилерійського вогню може свідчити про те, що тривалий і жорстокий бій також суттєво вплинув на постачання Росії звичайних озброєнь”, - йдеться у матеріалі.

Як зазначається, американські офіційні особи кажуть, що кількість впала з 20 тис. пострілів на день до приблизно 5 тис. на день в середньому. За оцінками України, показник знизився з 60 тис. до 20 тис. на день. Водночас, Україна в середньому випускає близько 4-7 тис. артилерійських снарядів на день.

Раніше повідомлялось, що російська армія використовує у війні проти України боєприпаси 40-річної давнини, котрі мають високий рівень відмов.