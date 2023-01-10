В Києві вночі прогнозують сильний снігопад і пониження температури, - Кличко

В ніч на 11 січня синоптики прогнозують у Києві сильний снігопад та зниження температури.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Дорожники вже розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами”, - написав він.
Кличко додав, що протягом ночі для очистки доріг, мостів і тротуарів в Києві мають залучити 227 одиниць спецтехніки.
Мер міста звернувся до водіїв з проханням утриматись від поїздок на авто під час негоди. Також він попросив водіїв не паркувати автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки, зокрема вздовж доріг і проїздів.
Нагадаємо, на початку січня у Києві два дні поспіль фіксували температурні рекорди.