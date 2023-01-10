В Києві вночі прогнозують сильний снігопад і пониження температури, - Кличко

Водіїв просять не паркувати автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки.

В ніч на 11 січня синоптики прогнозують у Києві сильний снігопад та зниження температури.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Дорожники вже розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами”, - написав він.

Кличко додав, що протягом ночі для очистки доріг, мостів і тротуарів в Києві мають залучити 227 одиниць спецтехніки.

Мер міста звернувся до водіїв з проханням утриматись від поїздок на авто під час негоди. Також він попросив водіїв не паркувати автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки, зокрема вздовж доріг і проїздів.

Нагадаємо, на початку січня у Києві два дні поспіль фіксували температурні рекорди.