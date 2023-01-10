Ініціатива Grain from Ukraine допомагає і економіці України, і країнам, які борються з голодом, – Зарівна

Західні країни оплачують партії зерна, які завантажують на українські кораблі, і покривають витрати на його транспортування до обраної ними африканської країни.

Україна експортувала 25 000 тонн зерна до Сомалі – країни, половина населення якої до середини 2023 року може жити в умовах кризової відсутності продовольства.

Радниця президента України Дарʼя Зарівна у коментарі Express.co.uk зазначила, що ініціатива Grain from Ukraine є корисною і для українською економіки, і для держав, що опинилися на межі голоду.

"У нас є різноманітні складні питання та проблеми з аграрним сектором, і українські аграрії перебувають в дуже складній ситуації, але водночас ми розуміємо, що потреба в українському сільському господарстві не зменшиться", – пояснила вона.

Зарівна додала, що Україна прагне налагодити нові дипломатичні відносини з країнами Африки, аби вивести їх на новий рівень порівняно з тим, як вони розвивалися в минулому.

Згідно з ініціативою, західні країни оплачують партії зерна, які завантажують на українські кораблі, і покривають витрати на його транспортування до обраної ними африканської країни.

"Отже, завдяки цій стратегії одним кораблем можна одночасно допомогти економіці двох країн – Україні, яка потерпає від війни, і африканським країнам, які потерпають від голоду", – пояснила радниця президента.

У грудні до Сомалі прибуло судно з гуманітарним вантажем української пшениці. Судно NEVA – третє судно в рамках програми Grain From Ukraine прибуло до порту призначення. На його борту 25 тис. тонн продовольчої пшениці.