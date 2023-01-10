Енергетики розробляють проєкт, який захистить українські міста від блекаутів

Енергетики працюють над проєктом, який дозволить убезпечити від можливих блекаутів спочатку Київ, а надалі й інші великі міста України.

Про це повідомив у Ukraine media centr директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

“Є проєкт, який реалізовується зараз урядом, міською адміністрацією та донорами. Йде робота над тим, щоб спочатку Київ, а потім всі інші міста убезпечити від можливих блекаутів. Убезпечити саме критичну інфраструктуру міста, це опалення і водопостачання. Робота активно ведеться, і я певний, що всі великі міста України мають бути обладнанні такою резервною генерацією”, – розповів він.

Харченко уточнив, що мова йде про енергетичні рішення, яким чином додати резерви потужностей генерації для великих міст, щоб навіть в ситуаціях, коли Росії вдалося знищити певну частину високовольтної мережі і не має можливості доставити електрику до певних міст, споживачі мали доступ до систем подачі води та опалення.

“Система резервування всередині міст може і має бути створена, над нею іде робота”, – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зріс дефіцит потужності електроенергії, у зв’язку з чим в окремих регіонах застосовують аварійні відключення.