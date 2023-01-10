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Російські окупанти за гроші спонукають жителів Мелітополя робити анонімні доноси

Також вишукують у соцмережах проукраїнськи налаштованих осіб.

Російські окупанти за гроші спонукають жителів Мелітополя робити анонімні доноси
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти вдаються до різни методів залякування і насильства над жителями тимчасово окупованого Мелітополя.

Як розповів міський голова Іван Федоров, загарбники спонукають людей анонімно доносити на своїх сусідів за гроші.

Також рашисти вишукують у соцмережах проукраїнськи налаштованих жителів та оприлюднюють їхні дані в телеграм-каналі. Крім того, рекламують чат-боти, куди можна повідомити про "українських партизанів".

За словами Федорова, росіяни залякують людей профілактичними бесідами й катують, а тих, хто не скорився, висилають за межі міста, не давши навіть зібрати речі.

Нагадаємо, у Мелітополі фіксують велику кількість переодягнених окупантів, які вишукують учасників місцевого руху спротиву.

Напередодні стало відомо, що в місті було знищено два ворожі склади боєприпасів.

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