За добу росіяни 86 разів вдарили з артилерії по Соледару

Ситуація у місті дуже складна.

Наразі найскладніша ситуація на східному фронті – у Соледарі Донецької області. За добу ворог завдав 86 ударів по місту з різних типів артилерії.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

“За добу вони 86 разів вдарили по Соледару різними типами артилерії і відтак там дуже складна зараз ситуація, найскладніша на східному фронті”, – зазначив Череватий.

Він додав, що ворог зосередив на напрямку Соледара найкращі підрозділи ПВК “Вагнер”, бажаючи показати хоч якийсь результат. Однак, методи ведення бойових дій росіян залишаються застарілими і невеликі тактичні успіхи ворога досягаються надзусиллями і великими втратами серед його особового складу.

Вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що ворог почав новий потужний штурм Соледара.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив про те, що українські військові витримують регулярні жорсткі штурми окупантів у Соледарі. Зараз місто повністю зруйноване, росіяни несуть величезні втрати.