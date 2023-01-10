Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
​Формула перемоги. Де лендліз?
​Формула перемоги. Де лендліз?
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу росіяни 86 разів вдарили з артилерії по Соледару

Ситуація у місті дуже складна. 

За добу росіяни 86 разів вдарили з артилерії по Соледару
Фото: з відкритих джерел

Наразі найскладніша ситуація на східному фронті – у Соледарі Донецької області. За добу ворог завдав 86 ударів по місту з різних типів артилерії.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

“За добу вони 86 разів вдарили по Соледару різними типами артилерії і відтак там дуже складна зараз ситуація, найскладніша на східному фронті”, – зазначив Череватий.

Він додав, що ворог зосередив на напрямку Соледара найкращі підрозділи ПВК “Вагнер”, бажаючи показати хоч якийсь результат. Однак, методи ведення бойових дій росіян залишаються застарілими і невеликі тактичні успіхи ворога досягаються надзусиллями і великими втратами серед його особового складу.

Вчора заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що ворог почав новий потужний штурм Соледара. 

 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив про те, що українські військові витримують регулярні жорсткі штурми окупантів у Соледарі. Зараз місто повністю зруйноване, росіяни несуть величезні втрати.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також