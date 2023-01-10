Росіяни знову обстріляли Херсон

Можуть бути повторні "прильоти".

Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Херсон.

Про це повідомив перший заступник голови облради – керівник виконавчого апарату Юрій Соболевський.

Він не виключив повторних обстрілів.

"Черговий обстріл Херсона. Обережно можуть бути повторні прильоти", – написав Соболевський у Telegram.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни 46 разів обстріляли Херсонщину. Ворожі снаряди поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки. В результаті обстрілів загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.

Били і по самому обласному центру. Там загинула жінка.