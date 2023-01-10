Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Митрополит Епіфаній: «Ми просто терпимо присутність МП - вони не мають права перебувати на нашій території»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Марія Грищенко: «Хто та коли повернеться в Україну? Це питання надовго лишиться великим викликом»
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Обмін полоненими: вдалося звільнити ще 50 українських військових
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Президент призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП (повний список), - джерела
Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
Росія перекинула на штурм Соледара найпрофесійніші загони "вагнерівців", але зазнала втрат, – Сирський
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
Микола Бєлєсков: «Нам відверто говорили, що ЗРК «Patriot» – система, яку ви не отримаєте. Ми бачимо, що неможливе стає можливим»
​Формула перемоги. Де лендліз?
​Формула перемоги. Де лендліз?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
Спалені клобуки на могилі в Лаврі. Хто і навіщо займається православним шаманізмом?
ГоловнаСуспільствоВійна

Розвідка: Росія хоче захоплювати нові території, але розуміє, що програє

Нова мобілізація в РФ не завадить українським військовим проводити наступальні операції, - ГУР

Розвідка: Росія хоче захоплювати нові території, але розуміє, що програє
Фото: EPA/UPG

Росія планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України, однак Збройні сили Ураїни готові до відбиття наступу і водночас до подальшого визволення української землі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк сказав у коментарі Суспільному мовленню України.

За його словами, Росія, безумовно, хоче захоплювати нові території, однак вже розуміє, що програє.

“Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд як в Запорізькій області, як на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі тимчасово окупованого Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії і вони вже там будують оборонні споруди”, – сказав Черняк.

Він додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак за його словами, "є завдання Верховного Головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню територій України".

Представник української розвідки зазначив, що мобілізація, яку, за даними ГУР, Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков попередив росіян про нову хвилю мобілізації, і закликав її уникати. Він наголосив, що кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті не лише у Росії, але й у Білорусі. Особливо це стосується міст, оскільки на периферії вже багатьох мобілізували.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також