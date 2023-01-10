Розвідка: Росія хоче захоплювати нові території, але розуміє, що програє

Росія планує чергову хвилю мобілізації і наступ з метою захоплення нових територій України, однак Збройні сили Ураїни готові до відбиття наступу і водночас до подальшого визволення української землі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк сказав у коментарі Суспільному мовленню України.

За його словами, Росія, безумовно, хоче захоплювати нові території, однак вже розуміє, що програє.

“Вони розуміють, що програють, і доказом цього можуть бути спорудження фортифікаційних споруд як в Запорізькій області, як на півдні окупованої Херсонщини, так і на півночі тимчасово окупованого Криму. Тобто вони чітко розуміють, що там їм треба буде вести бойові дії і вони вже там будують оборонні споруди”, – сказав Черняк.

Він додав, що не можна наразі розкривати точних планів щодо українського наступу, однак за його словами, "є завдання Верховного Головнокомандувача та є плани Збройних сил по визволенню територій України".

Представник української розвідки зазначив, що мобілізація, яку, за даними ГУР, Росія має оголосити 15 січня, не завадить українським військовим проводити наступальні операції.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков попередив росіян про нову хвилю мобілізації, і закликав її уникати. Він наголосив, що кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті не лише у Росії, але й у Білорусі. Особливо це стосується міст, оскільки на периферії вже багатьох мобілізували.