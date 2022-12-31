Російське керівництво боїться зізнатись у провалі, бо прийдеться відповідати за свої злочини.

На початку січня 2023 року російське керівництво хоче запровадити військовий стан та оголосити нову хвилю мобілізації.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков попередив у своєму зверненні до росіян.

"Хочу звернутися до російських військовозобов'язаних. Насамперед це стосується жителів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять військовий стан", - попередив росіян Резніков.

Він наголосив, що кордони для чоловіків призовного віку також будуть закриті у Білорусі. Особливо це стосується міст, оскільки на периферії вже багатьох мобілізували.

"Я не закликаю вас вірити мені на слово, я хочу, щоб ви поставили собі всього одне питання і чесно на нього відповіли: коли ви поїдете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви", - спитав міністр оборони.

Він нагадав, що вже знищений флагман російського флоту, на аеродромах вибухають літаки, і почали мобілізацію, оскільки армія втратила велику кількість бійців.

Російська армія втекла з Херсонщини та Харківщини, де втратила тисячі військовослужбовців, і тепер не може взяти Бахмут.

“Людей з російським паспортом тепер зневажають не тільки в Європі, а й на Кавказі і в Центральній Азії”, - згадав Резніков.

Міністр оборони наголосив, що керівництво Росії хоче себе захистити, і залякує росіян трибуналами та покаранням у разі поразки РФ.

Олексій Резніков попередив, що росіянам прийдеться декілька поколінь виплачувати Україні репарації, але трибунал буде для військових злочинців, а не для всіх.

“Поки особисто ви не скоїли злочинів, вам нема чого боятись”, - запевнив він, і наголосив, що якщо війна затягнеться, у росіян більше шансів загинути, бо мобілізація триватиме, і наслідки для росіян будуть лише більшими.

Нагадаємо, військово-політичне керівництво України обговорює питання ротації для відпочинку захисників, які перебувають на фронті з першого дня повномасштабного вторгнення. Натомість в Україні є проблеми з технікою, якої треба багато, і зброєю.