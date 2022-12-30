Найкращий варіант для російських євреїв - виїхати, - колишній головний рабин Москви

Колишній головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт попереджає, що єврейське населення Росії стане цапом відпущення за труднощі, спричинені війною.

Про це повідомляє The Guardian.

“Ми бачимо зростання антисемітизму, поки Росія повертається до нового типу Радянського Союзу, і крок за кроком залізна завіса знову опускається. Тому я вважаю, що найкращий варіант для російських євреїв – виїхати”, – сказав він.

Гольдшмідт нагадав, що у історії Росії можна побачити - коли політична система була в небезпеці, уряд намагався спрямувати гнів і невдоволення мас на єврейську громаду. Така ситуація спостерігалась як наприкінці сталінського режиму, так і раніше, в царські часи.

Він зауважив, що велика частина єврейського населення України була змушена виїхати з країни внаслідок російської агресії.

Колишній рабин Москви був змушений піти у відставку та залишити Росію в липні після того, як відмовився підтримати російське вторгнення в Україну.

“На лідерів громад чинився тиск, щоб вони підтримали війну, і я відмовився це робити. Я подав у відставку, тому що залишатися на посаді головного рабина Москви було б проблемою для громади через репресивні заходи, вжиті проти дисидентів”, - розповів він.

Нагадаємо, головний рабин Росії Берл Лазар був шокований заявами російського міністра Сергія Лаврова про те, що "євреї є найбільш запеклими антисемітами", і закликав його публічно перепросити за ці слова.