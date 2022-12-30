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Блінкен: Україна запропонувала бачення миру, а РФ відповіла шквалами ракетних ударів

Росія має припинити напади, вивести свої війська з України та взяти на себе зобов’язання миру.

Блінкен: Україна запропонувала бачення миру, а РФ відповіла шквалами ракетних ударів

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна висунула Росії своє бачення досягнення миру у війні. Однак, Росія відповіла на це масивними ракетними ударами.

Про це він написав у Twitter.

"Україна запропонувала бачення миру. Відповідь з Москви? Черговий шквал ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі", - зазначив Блінкен.

Він також наголосив, що Росія має припинити напади, вивести свої війська з України та взяти на себе зобов’язання миру.

Нагадаємо, раніше Блінкен наголосив, що США будуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також зазначав, що росіяни можуть прагнути фальшивого уповільнення війни, щоб відпочити, переобладнатися, перегрупуватися і напасти знову

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