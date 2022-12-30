Блінкен: Україна запропонувала бачення миру, а РФ відповіла шквалами ракетних ударів

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна висунула Росії своє бачення досягнення миру у війні. Однак, Росія відповіла на це масивними ракетними ударами.
Про це він написав у Twitter.
"Україна запропонувала бачення миру. Відповідь з Москви? Черговий шквал ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі", - зазначив Блінкен.
Він також наголосив, що Росія має припинити напади, вивести свої війська з України та взяти на себе зобов’язання миру.
Ukraine has put forward a vision for peace. The response from Moscow? Another barrage of missile strikes on critical energy infrastructure. Russia should stop the attacks, withdraw its troops, and commit to peace.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 30, 2022
Нагадаємо, раніше Блінкен наголосив, що США будуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також зазначав, що росіяни можуть прагнути фальшивого уповільнення війни, щоб відпочити, переобладнатися, перегрупуватися і напасти знову