Блінкен: Україна запропонувала бачення миру, а РФ відповіла шквалами ракетних ударів

Росія має припинити напади, вивести свої війська з України та взяти на себе зобов’язання миру.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна висунула Росії своє бачення досягнення миру у війні. Однак, Росія відповіла на це масивними ракетними ударами.

Про це він написав у Twitter.

"Україна запропонувала бачення миру. Відповідь з Москви? Черговий шквал ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі", - зазначив Блінкен.

Він також наголосив, що Росія має припинити напади, вивести свої війська з України та взяти на себе зобов’язання миру.

Ukraine has put forward a vision for peace. The response from Moscow? Another barrage of missile strikes on critical energy infrastructure. Russia should stop the attacks, withdraw its troops, and commit to peace. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 30, 2022

Нагадаємо, раніше Блінкен наголосив, що США будуть допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також зазначав, що росіяни можуть прагнути фальшивого уповільнення війни, щоб відпочити, переобладнатися, перегрупуватися і напасти знову