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Посол Росії в Болгарії назвала розшук журналіста Грозєва "просто попередженням"

Митрофанова додала, що розслідувача не будуть шукати по всьому світу.

Посол Росії в Болгарії назвала розшук журналіста Грозєва "просто попередженням"
Посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова
Фото: BGNES

Посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова заявила, що оголошення РФ у розшук журналіста Христо Грозєва є "просто попередженням", повідомляє BGNES.

Таку заяву росіянка зробила після того, як її викликали в МЗС Болгарії з приводу справи Грозєва.

"Те, що Грозєв оголошений у розшук в РФ, не означає, що його хтось буде шукати по всьому світу. Це треба дуже чітко розуміти. Він буде жити там, де живе. Це просто попередження типу "більше сюди не заходити", - сказала Митрофанова.

Крім цього, міністерство закордонних справ Болгарії має випросити в МЗС РФ дані щодо справи Христо Грозєва, оскільки подробиць про те, в чому звинувачують журналіста, у Росії не оприлюднювали.

Нагадаємо, днями МВС Росії оголосило у федеральний розшук розслідувача Bellingcat Христо Грозєва. 

Влада Болгарії заявила, що такий крок Москви щодо Грозєва є посяганням на свободу слова і намір залякати громадянина країни. З цього приводу посла Росії викликали в болгарське МЗС.

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