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Варшава відмовилася від новорічних святкувань через енергетичну кризу та війну в Україні

Мешканців польської столиці просять не використовувати петарди та феєрверки.

Варшава відмовилася від новорічних святкувань через енергетичну кризу та війну в Україні
Фото: EPA/UPG

Цього року у Варшаві не проводитимуть новорічних святкувань – через війну в Україні та  енергетичну кризу.

Про це повідомила речниця мерії Варшави Моніка Беут, пише tvn24.pl.

“Цього року ми нічого не пропонуємо варшавянам на Новий рік. На жаль, це вже традиція, адже під час пандемії Новорічна ніч не відбулася. У нас енергетична криза, тому наші скорочення витрат передусім стосуються розваг”, – сказала вона.

Окрім того, в Україні, за східним кордоном Польщі, “триває жорстока, кривава, звіряча війна, в якій щодня гинуть люди та мирне населення”. 

“Тому це не та атмосфера, яка б спонукала до організації особливих, радісних заходів”, – підкреслила речниця.

Мешканців польської столиці просять не використовувати петарди та феєрверки під час новорічних свят.

“Цього року феєрверки та стрілянина у дуже особливий спосіб можуть викликати погані асоціації у наших гостей з України, яких у нас у Варшаві близько 100 тисяч”, – зазначила Беут.

Це стосується, зокрема, дітей, додала вона.

Нагадаємо, сейм Польщі схвалив зміни до спецзакону про допомогу українцям, які рятуються від війни на території країни. Українці частково оплачуватимуть проживання, також передбачено обмеження соцвиплат у разі виїзду українців з Польщі.

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