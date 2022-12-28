Співробітникам телеканалу “Дождь” збережуть латвійські візи

Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) вирішило зберегти візи співробітникам телеканалу "Дождь". Раніше телеканал був позбавлений ліцензії на мовлення Національною радою з електронних ЗМІ.

Про це повідомляє Delfi.

Після анулювання телеканалу "Дождь" ліцензію на мовлення, PMLP розпочало оцінку віз для співробітників каналу, які дають право на працевлаштування.Ці візи видаються на один рік.

У процесі оцінки Управління дійшло висновку, що співробітники "Дождя", які вже отримали такі візи, можуть залишатися в Латвії та продовжувати працювати у країні.

Телеканал “Дождь” наголосив, що мета візи, працевлаштування, залишається актуальною, оскільки співробітники продовжують створювати контент для поширення в соцмережах та цифровими каналами.

Відповідно, PMLP зазначило, що не має правової підстави анулювати працівникам телеканалу "Дождь" візи.

Нагадаємо, Латвія анулювала ліцензію російського телеканалу "Дождь", який із липня мовив на її території. Мовлення "Дождя" припинено з 8 грудня, рішення обґрунтували загрозою національній безпеці і порядку.

Гучний скандал довкола каналу спалахнув і через висловлювання одного з ведучих. Він у випуску програми від 1 грудня заявив: "Надсилайте нам повідомлення на пошту чи пишіть у телеграм. Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям зокрема ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті". Канал "Дождь" видалив ефір із заявою Коростельова і заперечив допомогу російській армії, яка вторглася в Україну.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс після цього заявив, що російський телеканал "Дождь" має переїхати назад до Росії.