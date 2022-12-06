Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
Четверо діб не сплю, - ГУР перехопило розмову російського мобілізованого
У неділю ввечері в одній із київських багатоповерхівок стався вибух, - соцмережі
У неділю ввечері в одній із київських багатоповерхівок стався вибух, - соцмережі
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
УПЦ (типу не МП) – за крок до повної заборони. Президент обіцяв не зупинятися. Що буде далі?
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
«Я знав, що мене рано чи пізно здадуть». Історія письменника Володимира Вакуленка, вбитого росіянами
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Фігурант секс-скандалу, секретар єпархії Чернівецької філії УПЦ МП архімандрит Никита став єпископом
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
Росія підняла у повітря 14 бомбардувальників Ту-95, – Кім
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
У Запоріжжі і області пролунали вибухи (оновлено)
Нова ворожа масована ракетна атака: збиті ракети, вибухи, аварійні відключення світла
Нова ворожа масована ракетна атака: збиті ракети, вибухи, аварійні відключення світла
ГоловнаСвіт

Латвія анулювала ліцензію російському телеканалу "Дождь"

Мовлення зупинять з 8 грудня. 

Латвія анулювала ліцензію російського телеканалу "Дождь", який із липня мовив на її території. Про це йдеться у твіттері Національної ради з електронних ЗМІ. 

Мовлення "Дождя" у Латвії буде припинено з 8 грудня.  

2 грудня регулятор вирішив оштрафувати "Дождь" за демонстрування Криму на мапі як російської території. Окрім того, в ефірі каналу російську армію називали "нашою".

Гучний скандал довкола каналу спалахнув і через висловлювання одного з ведучих. Він у випуску програми від 1 грудня заявив: "Надсилайте нам повідомлення на пошту чи пишіть у телеграм. Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям зокрема ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті". Канал "Дождь" видалив ефір із заявою Коростельова і заперечив допомогу російській армії, яка вторглася в Україну. 

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс після цього заявив, що російський телеканал "Дождь" має переїхати назад до Росії.

"Дождь" позиціонує себе як "незалежний канал". У 2017 його трансляція в Україні була заборонена, оскільки канал Крим "приписував" до Росії. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також