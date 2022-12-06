Латвія анулювала ліцензію російському телеканалу "Дождь"

Латвія анулювала ліцензію російського телеканалу "Дождь", який із липня мовив на її території. Про це йдеться у твіттері Національної ради з електронних ЗМІ.

Мовлення "Дождя" у Латвії буде припинено з 8 грудня.

2 грудня регулятор вирішив оштрафувати "Дождь" за демонстрування Криму на мапі як російської території. Окрім того, в ефірі каналу російську армію називали "нашою".

Гучний скандал довкола каналу спалахнув і через висловлювання одного з ведучих. Він у випуску програми від 1 грудня заявив: "Надсилайте нам повідомлення на пошту чи пишіть у телеграм. Ми сподіваємося, що багатьом військовослужбовцям зокрема ми змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто з елементарними зручностями на фронті". Канал "Дождь" видалив ефір із заявою Коростельова і заперечив допомогу російській армії, яка вторглася в Україну.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс після цього заявив, що російський телеканал "Дождь" має переїхати назад до Росії.

"Дождь" позиціонує себе як "незалежний канал". У 2017 його трансляція в Україні була заборонена, оскільки канал Крим "приписував" до Росії.