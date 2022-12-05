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Ватикан зібрав терможилети для України

Долучитись до збору можуть всі бажаючі.

Ватикан зібрав терможилети для України
Фото: ANSA

Для українців, котрі постраждали від російського ракетного удару,  Ватикан зібрав велику кількість терможилетів

Про це повідомляє видання ANSA.

“Український народ переживає надзвичайний стан, пов’язаний, окрім війни, ще й з відсутністю електроенергії, газу та дуже сильними холодами взимку. Ми можемо допомогти їм цього Різдва, подарувавши терможилети, придатні для підтримки температури тіла, для чоловіка, жінки чи дитини", - сказав кардинал Ватикану Конрад Краєвський.

Зазначається, що бажаючі можуть долучитися до цієї ініціативи, купуючи та перевозячи/відправляючи жилети протягом місяця, щоб якнайшвидше здійснити відправку вантажівкою до Києва.

Як зазначили у виданні, очікується, що мільйони нових українських біженців покинуть країну в умовах морозів.

Як раніше повідомлялось, Папа Франциск закликав вірян молитися за народ України.

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