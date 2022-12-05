Ватикан зібрав терможилети для України

Для українців, котрі постраждали від російського ракетного удару, Ватикан зібрав велику кількість терможилетів.
Про це повідомляє видання ANSA.
“Український народ переживає надзвичайний стан, пов’язаний, окрім війни, ще й з відсутністю електроенергії, газу та дуже сильними холодами взимку. Ми можемо допомогти їм цього Різдва, подарувавши терможилети, придатні для підтримки температури тіла, для чоловіка, жінки чи дитини", - сказав кардинал Ватикану Конрад Краєвський.
Зазначається, що бажаючі можуть долучитися до цієї ініціативи, купуючи та перевозячи/відправляючи жилети протягом місяця, щоб якнайшвидше здійснити відправку вантажівкою до Києва.
Як зазначили у виданні, очікується, що мільйони нових українських біженців покинуть країну в умовах морозів.
Як раніше повідомлялось, Папа Франциск закликав вірян молитися за народ України.