На Житомирщині відкрили рух відновленим мостом на “Варшавці”

Сьогодні, 5 грудня, було відновлено рух відремонтованим мостом через річку Ірша на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин біля с. Українка.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
У міністерстві нагадали, що в березні внаслідок ворожих артобстрілів міст через Іршу було пошкоджено, рух ним було закрито з міркувань безпеки.
“За місяць для безпечного проїзду облаштували тимчасову переправу паралельно до мосту. Це дало змогу перетинати річку без використання об’їзних маршрутів”, - розповіли в пресслужбі.
Зазначається, що на мосту провели наступні роботи:
- Демонтували мостове полотно і тротуарні консолі, шафну стінку, перехідні плити з київського боку.
- Влаштували ригелі на опорах, шафну стінку і перехідні монолітні плити з боку Києва.
- Влаштували балки між опорами 0-5,відремонтували опори.
- Замінили бар’єрне і перильне огородження на всій протяжності мосту та на підходах.
- Влаштували асфальтобетонне покриття на мосту та підходах і розмітку.
Тепер залишилось пофарбувати опори, балки і ригелі захисною фарбою та завершити організацію руху.
Нагадаємо, У Херсонській області в селі Давидів Брід відновили проїзд раніше зруйнованим місцевим мостом.