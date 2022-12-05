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На Житомирщині відкрили рух відновленим мостом на “Варшавці”

Досі транспорт рухався тимчасовою переправою поруч із мостом.

На Житомирщині відкрили рух відновленим мостом на “Варшавці”
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

Сьогодні, 5 грудня, було відновлено рух відремонтованим мостом через річку Ірша на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин біля с. Українка.  

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У міністерстві нагадали, що в березні внаслідок ворожих артобстрілів міст через Іршу було пошкоджено, рух ним було закрито з міркувань безпеки. 

“За місяць для безпечного проїзду облаштували тимчасову переправу паралельно до мосту. Це дало змогу перетинати річку без використання об’їзних маршрутів”, - розповіли в пресслужбі.

Зазначається, що на мосту провели наступні роботи:

  • Демонтували мостове полотно і тротуарні консолі, шафну стінку, перехідні плити з київського боку.
  • Влаштували ригелі на опорах, шафну стінку і перехідні монолітні плити з боку Києва.
  • Влаштували балки між опорами 0-5,відремонтували опори.
  • Замінили бар’єрне і перильне огородження на всій протяжності мосту та на підходах.
  • Влаштували асфальтобетонне покриття на мосту та підходах і розмітку.

Тепер залишилось пофарбувати опори, балки і ригелі захисною фарбою та завершити організацію руху.

Нагадаємо, У Херсонській області в селі Давидів Брід відновили проїзд раніше зруйнованим місцевим мостом.

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