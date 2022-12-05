Говорити про мир із РФ зараз небезпечно, - Каллас

На її думку, припинення вогню зараз у військових інтересах Росії.

Говорити про мир із Росією зараз небезпечно, оскільки спочатку необхідним є виведення російських військ з території України, а потім має бути забезпечена безпека України.

Про це очільниця уряду Естонії Кая Каллас сказала у відповідь на прохання прокоментувати слова президента Франції Еммануеля Макрона про обговорення гарантій безпеки РФ, повідомляє ERR.

Каллас відмовилася прямо коментувати слова Макрона, проте сказала, що «позиція Естонії з забезпечення європейської безпеки була давньою і чіткою: сьогодні в центрі уваги вільного світу має бути те, як допомогти Україні перемогти та забезпечити безпеку в довгостроковій перспективі».

«Військові злочинці мають бути притягнуті до відповідальності та потрібно відшкодувати збитки. Тільки це шлях до міцного миру та запобігання майбутнім агресіям», - додала прем'єр.

За словами Каллас, ініціатива на полі бою зараз перебуває в руках України, яка успішно звільняє свої території. Росії потрібна перерва, щоб виграти час, зібратися з силами і підготуватися до наступного наступу.

«Тому припинення вогню сьогодні було б у військових інтересах Росії, а говорити про мир чи припинення вогню небезпечно. Йде агресивна війна, де Росія вторглася до свого сусіда, і в цьому світлі наша увага має бути зосереджена на забезпеченні безпеки України», - наголосила Каллас.

За її словами, Росія вимагала гарантій безпеки протягом багатьох років.

«Це завіса, за допомогою якої можна виправдати загарбницькі війни та інші воєнні злочини. Це також тема, яка використовується для проштовхування політики сфер впливу, щоб позбавити країни права приймати самостійні рішення у виборі зовнішньої та оборонної політики», — продовжила прем'єр-міністр.

Вона наголосила, що суть не лише в безпеці України, а й усій європейській архітектурі безпеки, в центрі якої територіальна цілісність, суверенітет держав та неприпустимість агресії. Питання в тому, чи дійсні ці принципи, чи ні.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

У відповідь на це секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що позбавлена ядерної зброї й демілітаризована Росія – це краща гарантія миру для Європи та світу.