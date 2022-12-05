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В усіх областях запроваджено режим аварійних відключень, - Укренерго

Першочергово електроенергія буде подаватись на лікарні, водоканали, котельні. 

В усіх областях запроваджено режим аварійних відключень, - Укренерго
Фото: EPA/UPG

Енергосистема України зберегла свою цілісність, і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи. 

Про це повідомляє пресцентр компанії Укренерго.

"Наразі ситуація складна, але контрольована.  Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей. Диспетчери та інженери «Укренерго» працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами.  Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів", - йдеться у повідомленні.

Як додали у компанії, через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. У поєднанні з посиленням морозів в найближчу добу це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень. Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні. 

Нагадаємо, що Росія 5 грудня влаштувала нову масовану ракетну атаку проти України. Вибухи чули в кількох регіонах. 

Внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, які Росія запустила по Україні 5 грудня.

Очільник українського уряду Денис Шмигаль заявив, що енергетична система України після російських ракетних ударів 5 грудня залишається цілісною. 

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