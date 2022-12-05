Більше зброї має бути надано Україні для припинення терору РФ, - Кулеба

Міністр наголосив, що Росія хоче позбавити українців електроенергії, води та опалення в умовах зими.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба після чергових ракетних обстрілів Росії закликав партнерів збільшити надання зброї Україні для припинення російського терору.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Росія випустила черговий шквал ракет по нашій критично важливій цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей електроенергії, води та опалення в умовах низьких температур. Чим більше воєнних злочинів скоює Росія, тим більше зброї має бути надано Україні для якнайшвидшого припинення російського терору" - написав він.

Нагадаємо, що Росія 5 грудня влаштувала нову масовану ракетну атаку проти України. Вибухи чули в кількох регіонах. У Запорізькій області внаслідок ракетного удару загинули люди.

Внаслідок чергового російського масованого удару по Україні є влучання по енергетичних об'єктах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сили протиповітряної оборони збили більшість ракет, які Росія запустила по Україні 5 грудня.

Про велику кількість збитих ракет повідомляють у Києві та області, на Полтавщині, Дніпропетровщині. Повітряні сили заявили, що збили понад 60 з понад 70 російських ракет.