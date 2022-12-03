Макрон вважає, що архітектура безпеки Європи повинна включати гарантії для Росії

На його думку, це може бути, зокрема, - неможливість розширення НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що війна в Україні повинна закінчитися за столом переговорів. При цьому він вважає, що Росія потребуватиме гарантій безпеки.

Про це він розповів в інтерв'ю TF1, передає "РБК-Україна".

На думку Макрона, однією з тем перемовин може бути тема НАТО, зокрема - неможливість розширення Альянсу.

Президент Франції наголосив, що майбутня архітектура безпеки Європи повинна включати і гарантії для Росії. Водночас, зазначив він, Україна сама повинна вирішувати, коли розпочинати переговори з Росією та за яких умов.

"Це український народ має вирішувати сам і вирішувати, за яких умов, як, коли, від нас це не залежить", - сказав Макрон.

При цьому він додав, що Європа не залучена у війну і не приймає її, але від неї залежить майбутня безпека ЄС.

Нагадаємо, раніше Макрон розповів, що знову збирається поговорити з російським президентом Володимиром Путіним. Він вже зазначав, що буде вести з ним переговори, "коли це буде необхідно".

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо зазначив, що підтримує Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца у намаганнях досягти деескалації шляхом проведення перемовин із Путіним. Однак, він наголосив, що зараз такої можливості він не бачить.