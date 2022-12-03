Литва доставила в Україну ще дві відремонтовані гаубиці і передала боєприпаси до них

Раніше країна повідомляла, що планує відремонтувати не менще 12 таких САУ.

Литва доставила в Україну ще дві гаубиці PzH2000. Також були доставлені боєприпаси.

Про це міністр оборони країни Арвідас Анушаускас повідомив у твіттер.

"Ще дві гаубиці PzH2000 були відремонтовані та доставлені в Україну. Разом із боєприпасами", – написав він.

🇱🇹🇺🇦Two more PzH2000 howitzers were repaired and delivered to Ukraine. Along with ammunition. pic.twitter.com/yA0ntjGQcE — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 3, 2022

Литва ремонтує пошкоджене в боях за звільнення від окупантів озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Загалом країна планує відремонтувати для України не менше 12 гаубиць. Станом на кінець жовтня в Литві полагодили і повернули українцям дві гаубиці.

Panzerhaubitze 2000 Україна отримувала від Німеччини.