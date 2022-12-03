Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Лія Бетстоун: «Більшість американців не знають, що частина їхньої культури родом з України»
Лія Бетстоун: «Більшість американців не знають, що частина їхньої культури родом з України»
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
ГоловнаСвіт

Литва доставила в Україну ще дві відремонтовані гаубиці і передала боєприпаси до них

Раніше країна повідомляла, що планує відремонтувати не менще 12 таких САУ. 

Литва доставила в Україну ще дві відремонтовані гаубиці і передала боєприпаси до них
Фото: DW

Литва доставила в Україну ще дві гаубиці PzH2000. Також були доставлені боєприпаси.

Про це міністр оборони країни Арвідас Анушаускас повідомив у твіттер. 

"Ще дві гаубиці PzH2000 були відремонтовані та доставлені в Україну. Разом із боєприпасами", – написав він. 

Литва ремонтує пошкоджене в боях за звільнення від окупантів озброєння, зокрема самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Загалом країна планує відремонтувати для України не менше 12 гаубиць. Станом на кінець жовтня в Литві полагодили і повернули українцям дві гаубиці.

Panzerhaubitze 2000 Україна отримувала від Німеччини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також