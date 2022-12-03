Пентагон показав новий бомбардувальник, розробка якого роками трималася в таємниці

B-21 може доставляти і ядерну, і неядерну зброю, а сучасне оснащення, згідно з заявою, робить його практично невидимим для ворожої протиповітряної оборони.

У п’ятницю Пентагон і оборонний підрядник Northrop Grumman представили американський військовий бомбардувальник майбутнього. Протягом років його розробка зберігалася в таємниці, пише Washington Post.

Очікується, що наступні десятиліття цей літак слугуватиме основою бойових операцій військово-повітряних сил. Літак B-21 Raider із характерною формою крил летючої миші презентували на заводі Air Force Plant 42, державному виробничому підприємстві, що суворо охороняється, на півночі від Лос-Анджелеса, де виконуються деякі з найбільш секретних робіт військових.

Міністр оборони Ллойд Остін, виступаючи перед ангаром, сказав, що літак є доказом довгострокової стратегії Міністерства оборони створювати передові можливості, які "зміцнять здатність Америки стримувати агресію сьогодні та в майбутньому".

За його словами, B-21 противнику складно виявити у небі "навіть найдосконалішими системами протиповітряної оборони".

"Ми знову пояснюємо будь-якому потенційному ворогу: ризики та ціна агресії значно переважають будь-які можливі здобутки", – сказав Остін.

Reuters додає, що літак – перший із нового парку ядерних бомбардувальників-невидимок великої дальності для ВПС Сполучених Штатів. Може доставляти як звичайну, так і ядерну зброю по всьому світу, використовуючи можливості дозаправки паливом на велику дальність і в повітрі.

Це – перша розробка американського бомбардувальника за понад 30 років. Перший літак готуються повністю завершити наступного року.