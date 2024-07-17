Битва за ліс біля “Кампи” в Бучі: справа дійшла до Верховного Суду

Громада захищає зелену зону в Бучі понад 10 років. Тут роками ведуться бої за збереження дерев і доходило навіть до стрілянини. Зрештою у червні Бучанська міська рада на вимогу громади зарезервувала зелену зону як ділянку під рекреацію.

Фото: надане Аліною Лізуновою

Рішення депутатів на сесії було одноголосним. Про це громадську ініціативу “Голка” повідомив секретар Бучанської міськради — Тарас Шаправський:

“Ми відразу уклали угоду із землевпорядною організацією. Вони зробили проєкт щодо резервування цієї території як рекреаційної зони і вже майже місяць як він на розгляді в департаменті екології Київської обласної державної адміністрації. А ми йдемо на засідання до Верховного Суду, оскільки забудовник виграв апеляцію наприкінці травня і ми це рішення оскаржуємо. Рішення нагадаю в реєстрі з’явилося в той же день і це небачена швидкість (зазвичай на це може піти тиждень-два). Ми вважаємо рішення судів, які були ухвалені на користь забудовника - незаконними та упередженими, саме тому оскаржуємо їх в Касаційному суді. Сподіваємося, що закон переможе і на наші докази зважать”.

На тому, що Бучанська міська рада повинна зарезервувати цю ділянку під рекреацію наголошував і голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Але окрім резервування ділянки депутати Бучі ще наприкінці минулого року проголосували за створення парку пам’ятки і за це мають проголосувати депутати Київської облради після того, як до них надійдуть відповідні документи від Київської обласної державної адміністрації.

Чи вдасться врятувати зелену зону з кількасотлітніми дубами в пристоличній Бучі від забудови?

Очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко зауважує, що матеріали створення парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Кампа" опрацьовуються для розробки відповідного проєкту:

“Технічна документація з землеустрою щодо резервування цінних для заповідання територій та об\'єктів природно-заповідного фонду, для збереження та використання парку-пам\'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Кампа" в Бучі опрацьована та погоджена Департаментом екології та природних ресурсів у встановленому порядку”, – зазначає Кравченко.

Голова екологічної комісії Київської обласної ради, депутат Роман Титикало (“Європейська солідарність”) зазначає:

“Бучанська міська рада до нас зверталася і ми підтримуємо таку ініціативу, але ці документи мають зайти від обласної державної адміністрації до Київської обласної ради та відповідно нашу екологічну комісію, щоб ми потім могли їх підготувати на сесію обласної ради. Як тільки вони зайдуть, я думаю, що ми їх одразу підтримаємо. Щодо документів на резрервування, які Бучанська рада направила до облдержадміністрації, то як мені відомо, їх ще не погодили, але є надія, що погодять. Ми це питання постійно контролюємо і стежимо за засіданнями у Верховному Суді”.

Нагадаємо, зелену зону хоче забудувати бізнес-партнер ексмера Ірпеня Володимира Карплюка – Антон Мирончук (ТОВ “Орлан-Інвест Груп”). Він стверджує, що має право на автоматичне продовження договору оренди. Ось той ліс, який хочуть забудувати.

Фото: надане Аліною Лізуновою Дубовий ліс в Бучі біля “Кампи”, який намагаються забудувати

Якщо порівнювати з тим, як поводяться з природою у США, то для прикладу варто навести меморіал для пенька, який залишився від дерева. У США навіть пеньок – під охороною.

Фото: надане Аліною Лізуновою В Штатах в штаті Орегон пам’яткою зробили пеньок загиблого дерева

Поки діяв договір оренди забудовника було чимало порушень. Тут відбулися незаконні рубки дерев, громаді протистояли озброєні тітушки, які стріляли по бучанцях, охоронці забудовнкиа не допускали комісії контролюючих органів та поліцію.

Єлизавета Караченцева з Фундації DEJURE пояснює, що на суддю, яка приймала рішення на користь забудовника у першій інстанції – Наталію Шевчук – їхня громадська організація підготувала скаргу до Вищої ради правосуддя.

“У рішенні не викладено позиції, чому аргументи Бучанської міської ради відхилені. Немає належного обгрунтування. Разом з тим бачимо, що враховані і описані аргументи забудовника”, – зазначає Караченцева.

Засідання відбудеться у Верховному суді 17 липня о 16:00.