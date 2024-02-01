Битва за Кампу. Коли Київська облрада створить парк, а прокуратура відпрацює по криміналу?

Це історія про те, як у Бучі під кулями тітушок громада рятує кількасотлітні дуби та граби. Земля у зеленому передмісті Києва завжди була дорогою і за неї точилися бої. З-поміж тих, хто боронив тут ліс, був і Юра Єрмолаєв. Його розстріляли під час окупації у березні 2022 року росіяни. Юра казав: «Якщо не я, то хоча б наші діти матимуть тут ліс або парк».

Фото: надане Аліною Лізуновою

Юри, на жаль, більше з нами нема, і статусу парку-пам’ятки, за який ми з ним боролися, ця місцина теж поки не має. Для цього треба, щоб за створення парку-пам’ятки проголосували депутати Київської обласної ради.

Ми вже добилися рішення Бучанської міськради. Ліс отримує статус парку-пам'ятки. Але цього недостатньо для того, щоб воно набрало силу, необхідна підтримка депутатів області. Питання треба винести на сесію поки забудовник не встиг пошкодити дерева. Відповідне звернення до області направила народна депутатка Юлія Овчиннікова (“Слуга народу”).

За захист зеленої зони від забудовника також виступає народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк і оскільки боротьба триває майже 2 десятиліття, то тут допомагала і депутатка минулої каденції Ольга Червакова (БПП).

Голова екологічної комісії Київської облради Роман Титикало (ЄС) підтримує ініціативу створення нового об’єкту заповідного фонду:

“За останні три роки ми створили 70 нових об'єктів на Київщині. Цього року я витребував дані по іншим регіонам. У інших областях України створюють 3-4, максимум 5. Тому Київщина в абсолютних лідерах. Що стосується цієї зеленої зони, то ми загалом підтримуємо все, що до нас заходить. Не було ще жодного випадку щоб ми якийсь об'єкт не підтримали. Проблема тут в тому, що є департамент екології обласної державної адміністрації, який на нас має завести ці документи. Я знаю, що ці документи зараз там на розгляді. Маю надію, що найближчим часом їх передадуть на комісії, а в подальшому — і на сесію.”

Ліси — це те, що завжди дозволяло тримати оборону або вести партизанську роботу. Так Біличанський ліс столиці, який хоче знищити влада селища Коцюбинське, став лінією оборони Києва і допоміг ЗСУ в обороні міста-мільйонника… Колись біля Ірпеня і Бучі лісів було значно більше. І якби їх так не вирубали Збройні Сили України мали б більше шансів захистити ці міста поблизу столиці, а ворожа техніка мала б менше місця для маневрів і заїзду.

Але забудовники з огляду на те, що Бучанський район поблизу столиці, вирубували і далі планують вирубувати зелені зони, аби будувати дешевше житло. Протистояння з громадою під час спроб вирубки лісу біля “Кампи” були такі жорсткі, що кілька років тому дійшло до вуличних перестрілок.

За них досі ніхто не відповів, і це розв’язує руки забудовнику Мирончуку, що планує й надалі зводити тут багатоповерхівки. Місцеве ГО “Еко-Буча” у своєму зверненні вимагає у Офісу генпрокурора таки довести кримінальні справи до суду.

Фото: надане Аліною Лізуновою У 2018 році “тітушки” біля “Кампи”, стріляють в поліцію і перехожих у дворі житлового будинку

Нагадаю, що конфлікт між владою, що тоді відстоювала інтереси забудовників, та громадою Бучі почався майже 20 років тому. Коли депутати погодили (23 з 33 голосів) оренду майже 3 га землі для забудовника Сергія Ареф’єва.

Фото: надане Аліною Лізуновою Дуб, якому сотні років досі так і не отримав статус пам’ятки

Згодом ділянку віддали в суборенду забудовнику Антону Мирончуку. Мирончук (ТОВ “Комфорт ЛТД” – орендар) вирішив зробити тут житловий комплекс “Wonderwood”. В рекламі цинічно обіцяли подих “дубового гаю”. А от на LUN не рекомендували сюди інвестувати. До речі, Мирончук — один з партнерів скандального ексмера Ірпеня Володимира Карплюка. Вони співзасновники “Молодості”.

Поки прокуратура судилася із забудовником, забудовник неодноразово намагався зрізати дерева біля “Кампи”, але на перешкоді стояли мешканці. Звісно, як це буває часто у Приірпінні, не обійшлося і без побиття активістів.

Найбільший цинізм з боку забудовника був тоді, коли Київщина захищалась від ворожої навали весною 2022 року. Мирончук через “чорних” реєстраторів оформив ділянку, не маючи при цьому необхідних документів. Але Мін’юст, на щастя, відмінив реєстрацію, а реєстратор зрештою позбувся ліцензії.

Наразі забудовник, аби отримати контроль над зеленою зоною, звернувся до Господарського суду області і виграв. Він хоче рішенням суду примусити міську рада Бучі підписати із ним договір оренди на цю ділянку. Одіозне рішення на користь забудовника винесла суддя Шевчук Наталі.

Рішення суду не набрало сили бо міська рада подала апеляцію.

Уже призначений склад суду

Сподіваємося, що тут долучиться і прокуратура області, і що діям судді Шевчук дасть належну оцінку Вища кваліфікаційна комісія суддів. А за судовими процесами ми будемо слідкувати.