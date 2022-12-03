США внесли Росію і ПВК "Вагнера" до списку держав і організацій, що шкодять свободі віросповідання

До цього ж списку, серед інших, потрапили Китай і Саудівська Аравія.

США внесли Росію і ПВК "Вагнера" до списків держав і неурядових організацій, що викликають занепокоєння через загрозу вільному віросповіданню. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен, зазначили на сайті Державного департаменту.

Бірма, КНР, Куба, Ерітрея, Іран, Нікарагуа, КНДР, Пакистан, Росія, Саудівська Аравія, Таджикистан і Туркменістан внесені до списку країн, що викликають особливе занепокоєння відповідно до закону про свободу віросповідання.

Алжир, Центральноафриканську Республіку, Коморські острови та В’єтнам внесли до спеціального списку спостереження за участь у грубих порушеннях релігійної свободи або толерантне ставлення до них.

"Аль-Шабаб", "Боко Харам", "Хаят Тахрір аш-Шам", хуситів, "ІДІЛ-Велика Сахара", "ІДІЛ-Західна Африка", "Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін", "Талібан" і "Групу Вагнера" за її дії Центральноафриканській Республіці визачено як суб’єкти, що викликають особливу стурбованість.

По всьому світу уряди та недержавні організації переслідують, погрожують., увʼязнюють і навіть убивають людей через їхні переконання. У деяких випадках вони пригнічцють свободу релігії чи переконань для використання можливостей для отримання політичної вигоди. Ці дії сіють розкол, підривають економічну безпеку, загрожують політичній стабільності та миру", – заявив держсекретар.

Нагадаємо, що Конгрес США має розглянути внесення ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій. Раніше з такою пропозицією виступили в Європарламенті. Власник ПВК Пригожин у відповідь на це передав через російських блогерів європарламентарям кувалуд в бутафорській крові.