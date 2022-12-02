Німеччина передасть Україні додаткові зенітки Gepard у квітні, - ЗМІ

Це будуть останні зразки цієї системи зі складів німецької промисловості.

Уряд Німеччини передасть Україні обіцяні сім зенітних самохідних установок Gepard у квітні 2023 року.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на німецьке видання Spiegel.

Зазначається, що це будуть останні зразки цієї системи зі складів німецької промисловості.

За інформацією видання, сім установок Gepard, які призначалися для утилізації, наразі ремонтує мюнхенська збройова компанія Krauss-Maffei Wegmann, а навесні вони мають бути передані Збройним силам України.

Нагадаємо, до листопада Німеччина передала Україні близько 30 зеніток Gepard. Київ також просить у Берліна сучасні німецькі танки Leopard, але поки що уряд ФРН не погоджується на такі поставки.

У вересні німецькі законодавці та інші політики закликали канцлера Олафа Шольца зняти заборону на постачання ЗСУ бойових танків Leopard і бойових машин піхоти Marder. Вони наголосили, що це важке озброєння якнайшвидше потрібно Україні для деокупації захоплених Росією територій.