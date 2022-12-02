З 24 лютого понад 11,5 млн українців було переміщено в межах України чи за кордон

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в межах України та за кордон загалом переміщено понад 11,5 млн українців.

Про це повідомила на брифінгу заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

За її словами, з початку вторгнення РФ в межах держави та за кордон загалом переміщено понад 11,5 млн людей. І якщо західні країни надають допомогу українцям, Росія примусово вивозить громадян України, примушує проходити фільтраційні заходи і фактично депортує під виглядом так званого порятунку.

“Це є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, і Україна порушує це питання на всіх рівнях”, – заявила заступниця міністра.

Наразі одним із напрямків захисту громадян є запобігання потраплянню їх у пастки торгівців людьми за кордоном. Павліченко зазначила, що разом із партнерами проводяться різні інформаційні кампанії та надаються роз'яснення, як не потрапити у примусове рабство за кордоном. У цьому допомагають і громадські організації.

Заступниця міністра також повідомила, що в Україні створюються центри допомоги врятованих.

“Це місця, куди будь-яка людина, яка є переселенцем, може прийти і отримати комплексну допомогу. Такі центри створюються з ініціативи віцепрем'єр-міністра Ольги Стефанішиної під патронатом дружини президента Олени Зеленської, і вони вже функціонують у Києві, Запоріжжі, Дніпрі і Львові. Планується й далі відкривати такі центри. Вони співпрацюють із соціальними службами, із правоохоронними органами”, – сказала Павліченко.

Вона додала, що у Чехії та Німеччині у співпраці з урядами цих країн будуть створюватися центри для допомоги українцям.

Нагадаємо, російські та пов’язані з Росією сили примусово переміщують українських цивільних осіб, у тому числі тих, хто тікає від бойових дій, до Російської Федерації або окупованих РФ територій України.